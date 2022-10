Senato: A.Fontana, 'ieri evidenti incomprensioni ma si supereranno'

Milano, 14 ott. "Ho apprezzato molto il discorso del presidente del Senato La Russa in cui invoca la riconciliazione che stiamo aspettando da tanti anni e bisogna avere la forza e il coraggio di realizzare. Ieri ci sono state delle evidenti difficoltà ed incomprensioni, ma sono convinto che già da oggi e nei prossimi giorni si supereranno. Sono convinto che sia una cosa del tutto temporanea". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento Live In di Sky Tg24 in corso a Firenze.

