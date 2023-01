Roma, 2 gen. "Certo che stupidità e maleducazione non conoscono fine e principio d'anno. Proseguono. Una legittima protesta si trasforma in oltraggio a monumenti e istituzioni. Dannosi in tutti i sensi". Così Stefano Bonaccini su twitter.

