Senato: Ciriani, 'atto vile, presunta ideologia solo per fare danni'

Roma, 2 gen. “Un atto vandalico tanto vile quanto inutile. Non è imbrattando i palazzi istituzionali o il patrimonio artistico che si porta avanti la causa ambientalista. Viene da pensare che i responsabili di queste azioni vigliacche usino la loro presunta ideologia solo per fare danni. Ringrazio i Carabinieri che sono intervenuti prontamente limitando lo scempio e confido che i responsabili rispondano al più presto delle loro azioni. Danneggiando la facciata del Senato, Istituzione che rappresenta il Paese, si danneggia tutta l'Italia”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

