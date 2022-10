Senato: debuttante Castelli (Fdi), 'in politica da quando avevo 20 anni, oggi si realizza un sogno'

Roma, 10 ott "Servire le istituzioni è un'emozione incredibile. Diventare senatore è il sogno nel cassetto di chi ha cominciato a fare politica a 20 anni. Io sono un pò guascone, mi piace scherzare su tutto ma, come gli altri mie colleghi, sento la responsabilità di affrontare questo momento difficile per il Paese". Lo ha detto il neo senatore Guido Castelli, di Fratelli d'Italia, assessore alla Ricostruzione delle Marche e ex sindaco di Ascoli, al momento di registrare le credenziali per la nuova legislatura a palazzo Madama.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA