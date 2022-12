Senato: domenica prossima Concerto Natale con Orchestra Haydn Trento e Bolzano

Roma, 15 dic. Sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa ad aprire, domenica 18 dicembre, il 25/mo Concerto di Natale nell'Aula di Palazzo Madama. L'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, diretta dal maestro Beatrice Venezi, eseguirà musiche di Giuseppe Verdi, Giuseppe Martucci, Giacomo Puccini e Pietro Mascagni. In programma anche l'”Omaggio a Mogol” del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta.

Dopo l'inno nazionale e l'inno europeo, il presidente del Senato prenderà la parola per un breve indirizzo di saluto. A condurre la diretta dell'evento su Raiuno, a partire dalle ore 12 circa, sarà Milly Carlucci. Come è tradizione, l'intero incasso dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

