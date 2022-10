Senato: Faraone, 'no infangare istituzioni, politica reagisca compatta'

Roma, 15 ott. "Minacciare le istituzioni quando non sono rappresentate dalla tua parte politica e per di più con la stella a cinque punte , simbolo delle Br, è non solo un gravissimo atto intimidatorio ma un segnale antidemocratico a cui tutta la politica dovrebbe reagire compatta , da sinistra a destra . Fermiamo subito il clima di odio che si sta già avventando su questa legislatura . Le istituzioni si rispettano, infangarle significa essere illiberali”. Così il deputato di Azione/ IV Davide Faraone.

