Senato: Floridia (M5S), 'onore immenso, opposizione dura ma responsabile'

Roma, 18 ott. "Sarà un onore immenso rivestire il ruolo di capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato". Così su Facebook il nuovo presidente dei senatori M5S Barbara Floridia. "Il nuovo direttivo vedrà con me Alessandra Maiorino come vicepresidente, Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave come segretari d'aula ed Elisa Pirro come tesoriera. Ringrazio i colleghi per avermi scelta, in un momento così importante e delicato per il Paese", in cui "sento forte la responsabilità dell'impegno che abbiamo di fronte: la nostra sarà un'opposizione dura ma responsabile. Dobbiamo difendere le nostre riforme e lavorare per raggiungere nuovi obiettivi anche dall'opposizione".

Pubblicità

"Lotta alle disuguaglianze, giustizia sociale e ambientale saranno sempre la nostra bussola, dentro e fuori il Parlamento. Sono fiduciosa perché abbiamo una squadra di persone competenti e coraggiose, con una guida straordinaria come quella di Giuseppe Conte", conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA