Senato: Foti, 'su minacce a La Russa a sinistra nessuno ha qualcosa da dire?'

Roma, 15 ott. "Le minacce, la Stella a cinque punte e gli insulti contro la seconda carica dello Stato non possono passare sotto silenzio. Possibile che a sinistra nessuno abbia qualcosa da dire? Per Letta, Orlando, Gualtieri è tutto normale? Le istituzioni non hanno colore politico ma evidentemente per la sinistra queste si difendono solo se alla guida ci sono loro. Al Presidente del Senato Ignazio La Russa la mia sincera solidarietà". Così Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

