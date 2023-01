Senato: Fratoianni, 'reazione politica sproporzionata, violenza verbale e giustizialista'

Roma, 3 gen. “Lasciamo perdere per un attimo le forme della protesta. Può non piacere la vernice (lavabile…) sulla facciata del Senato, lo comprendo. E le sedi del Parlamento andrebbero lasciate fuori dalle proteste. Ma la violenza verbale e giustizialista con cui la politica sta rispondendo a queste forme di protesta, non pare proporzionata". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"La stessa inflessibilità - aggiunge - è stata mai chiesta, per esempio, per i casi accertati di imprese che hanno sversato inquinanti cancerogeni nei fiumi? La stessa durezza, i processi per direttissima sono stati usati anche per i responsabili di allagamenti, frane, morti? C'è un coro stonato, su questa vicenda, che ha messo in piedi in queste ore improvvisati tribunali, con i quali si autoassolvono dalle gravi responsabilità del cambiamento climatico, e condannano senza appello chi, giustamente, avverte l'Italia di poter essere l'ultima generazione a poter fare qualcosa per fermare il disastro".

"Il tutto avviene sotto il caldo malato di questo inverno anomalo, che dovrebbe terrorizzarci per davvero. Altro che vernice lavabile", conclude Fratoianni.

