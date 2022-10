Senato: il giovane Fina (Pd), 'a 44 anni qui, chi l'avrebbe immaginato'

Roma, 10 ott. Michele Fina, del Pd, è uno dei sei senatori più giovani nella nuova legislatura. Esordiente, ha varcato il portone di palazzo Madama per le registrazioni senza nascondere una certa emozione: "Diventare senatore a 44 anni, non l'avrei mai immaginato! Anche se per chi, come me, ha la passione politica in pratica sin da bambino le istituzioni restano l'obiettivo più alto".

Fina è segretario regionale del partito in Abruzzo, nonché consigliere del ministero del Lavoro: "Faremo opposizione, un ruolo importante. Saremo costruttivi ma non faremo sconti", sottolinea. Poi annuncia: "Sono tra gli eletti più giovani. Mi hanno appena comunicato che nella prima seduta, presieduta da Liliana Segre in quando senatrice più anziana, saremo in 6 scelti tra i senatori più giovani ad accompagnarla".

