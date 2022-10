Roma, 10 ott. “Una forte emozione, un mondo nuovo per il ruolo che vado a ricoprire. Nella vita sono militare, capitano. Un gran bel salto..”. Lo ha detto Raffaele De Rosa, del M5S, alla prima legislatura, dopo aver sbrigato le formalità per l'accreditamento in Senato.

