Senato: La Russa, 'io 'terzo' ma se voglio andare a via della Scrofa ci vado, abituatevi'

Roma, 18 ott. "Io devo essere terzo nell'esercizio delle mie funzioni. L'ho giurato, lo farò e lo sarò. Poi quando vado in via della Scrofa, se vado alle riunioni o non vado alle riunioni - non voglio neanche dire che non c'ero andato, non ci sono andato, mettiamo - ma se voglio andarci ci vado. Io non ci sono andato ma non c'è scritto da nessuna parte che io possa dover dire in quale bar devo andare, se devo prendere l'ascensore A o l'ascensore B... No, abituatevi a questo. Io sono molto più informale e libero ma cercando sempre nella sostanza di essere terzo, anzi lo sarò molto più di quanto immaginiate". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, risponde ai cronisti che gli chiedevano delle accuse dell'opposizione di mancanza di terzietà per aver partecipato a riunioni politiche negli ultimi giorni.

