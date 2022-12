Roma, 21 dic. "Il numero dei parlamentari ridotto", motivato dalla necessità di ridurre i costi della politica, "visti i risultati non so se ne valesse la pena. Abbiamo fatto un mezzo mezzo buco nell'acqua, ma cosa fatta capo ha. Sicuramente ci sarà un risparmio, ma poteva e doveva essere più ampio". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

