Roma, 18 dic. "Un saluto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ringrazio di essere qui. Non è con noi, ma lo saluto per primo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui va nostro tributo di affetto e l'orgoglio di averlo come presidente della Repubblica". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo al concerto di Natale a palazzo Madama.

