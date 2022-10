Senato: Letta, 'giochi su La Russa non casuali, noi dobbiamo essere disciplinati'

Roma, 18 ott "La disciplina domani sarà importante. Anche perché i giochi avvenuti sull'elezione del Presidente del Senato non sono avvenuti per caso. Chi li ha preparati aveva in mente un secondo tempo, di restituzione. E questo secondo tempo comincia domani. Se noi non saremo disciplinati, il quadro già complesso diventerà ancora più complicato. Vi chiedo generosità, perché è importante prendere una decisione che vada nell'interesse complessivo". Lo ha detto Enrico Letta ai senatori del Pd.

