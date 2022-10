Roma, 18 ott. “In Senato Fi ripresenta il ddl per modificare l'art 1 del CC in materia di riconoscimento della capacità giuridica del nascituro. Questa è la destra che ha a cuore la libertà delle donne, la destra che dice che non toccherà la 194. Inaudito”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, commenta la notizia della ripresentazione da parte di FI del ddl sul riconoscimento giuridico del nascituro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA