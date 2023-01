Senato: Santanchè, 'niente di eroico in gesto incivile, è solo da condannare'

Roma, 2 gen. "Imbrattare la facciata di un'istituzione non significa difendere l'ambiente – è solo un gesto incivile e immaturo, che lascia il tempo che trova e che, anzi, offende tutto ciò che il Senato rappresenta in quanto organo democratico della nazione: non c'è niente di eroico, in questo, c'è soltanto da condannare". Lo dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè, commentando l'atto di un gruppo di ambientalisti che hanno imbrattato la facciata del Senato.

"Dal nostro canto, il Ministero è davvero attento alle tematiche ambientali, e lo dimostra con le diverse iniziative a sostegno del turismo sostenibile, nelle sue svariate forme: il turismo dei cammini, il turismo lento, il turismo dei piccoli borghi. Questi sono gesti che possono realmente proteggere l'ambiente in cui viviamo".

