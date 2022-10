Roma, 30 ott. "Imbarazzanti le dichiarazioni del presidente La Russa sul 25aprile. Non sono tollerabili distinguo dalla seconda carica dello Stato su come festeggiare la ritrovata libertà dopo la dittatura nazifascista. Serve sostenere invece chi decide di manifestare per rinnovare la memoria". Così Stefano Vaccari del Pd su twitter.

