Roma, 13 ott. "Da Segre grande lezione di storia e rispetto della Costituzione antifascista e delle istituzioni repubblicane. Nel momento in cui la destra peggiore di sempre sale al governo, l'augurio per l'Italia è che le sue parole contro odio e disuguaglianze siano sempre un faro per tutti". Lo scrive su Twitter Valeria Valente, senatrice del Pd.

