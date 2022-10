Roma, 13 ott. "Il discorso di Liliana Segre è faro e monito per i Parlamentari e per chi avrà responsabilità di governo in questa legislatura. Grazie Senatrice per aver posto l'attenzione sul contrasto a odio e discriminazioni, come prescrive l'articolo 3 della nostra Costituzione antifascista". Così Alessandro Zan del Pd su twitter.

