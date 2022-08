Senzatetto trovato morto a Cosenza, decesso cause naturali

COSENZA, 01 AGO - Un senzatetto di 55 anni, di nazionalità romena, è stato trovato morto sulle scalinate del Cinema Italia in piazza Amendola a Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe deceduto la scorsa notte per cause naturali. Sul posto - l'ingresso di una sala cinematografica in disarmo da tempo, il cinquantacinquenne senzatetto aveva realizzato il suo giaciglio per trascorrere la notte. Sono state trovate alcune coperte ed altri oggetti. Sul luogo del ritrovamento del cadavere, che è stata transennata, sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani.

