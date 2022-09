Serie A, Canta Napoli: contro lo Spezia vola l'«1», Simeone punta un altro gol. Inter-Torino, riscatto nerazzurro a 1,43

(Roma, 9/9/22) - Carica partenopea dopo la vittoria in Champions, con i tre punti bianconeri a 1,26. Gli scommettitori confermano la fiducia ai nerazzurri, contro i granata il 67% delle giocate è per Inzaghi

È invece chiamata a scuotersi l'Inter, ferma al ko nel derby e alla sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco. Contro un Torino protagonista di un buon avvio di stagione le insidie sono diverse, ma quote e precedenti premiano lo stesso Inzaghi e i suoi: imbattuti contro i granata da sei partite, i nerazzurri partono a 1,43 su Planetwin365 per la sfida di domani a San Siro, con il Toro lontano a 7,10 e la «X» a 4,75. Anche gli scommettitori confermano la fiducia ai padroni di casa, su cui è andato il 67% delle giocate; per gli ospiti le preferenze si fermano invece al 13%. Ancora privi di Lukaku, i nerazzurri si affidano alla coppia Lautaro-Dzeko, i cui gol sono offerti rispettivamente a 2,05 e 2,40. Per il Torino, invece, un'altra rete di Vlasic pagherebbe 6,00, anche se davanti a tutti c'è Sanabria a 4,35. Oltre che in classifica, dove è già a -4 dalla vetta, l'Inter punterà a recuperare anche nelle scommesse sullo scudetto, dove il Milan è passato avanti a 3,10 davanti agli avversari, saliti a 3,40.

Gli anticipi del sabato si chiuderanno con il Milan (1,50) nettamente favorito al Ferraris contro una Sampdoria (6,30) ancora a zero vittorie e in grande difficoltà. La capolista Atalanta ha invece l'occasione di confermarsi in testa alla classifica, vista la quota a 1,32 per la sfida a Bergamo contro la Cremonese (7,80), che arriva dal primo punto conquistato con il Sassuolo. Giornata sulla carta abbordabile anche per Juventus (1,40) e Lazio (1,60), impegnate in casa contro Verona (5,50) e Salernitana (7,80). Nel posticipo di lunedì sarà invece il turno della Roma, alle prese con il primo momento no della stagione: dopo il crollo con l'Udinese e la sconfitta in Europa League con il Ludogorets, il riscatto giallorosso in casa dell'Empoli è dato a 1,72, con i toscani a 4,70.

