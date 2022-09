Serie A, i numeri della sosta: Napoli meglio del Manchester City, lo Spezia "batte" la Juventus

Dai dati di Calcio.com emerge che gli azzurri sono terzi in Europa per numero di tiri effettuati e primi in Italia per i passaggi riusciti. Bianconeri in crisi, le palle recuperate in attacco sono un problema

È invece la Juventus a occupare il fondo della classifica di questa statistica speciale. Nel caso dei bianconeri, la percentuale di riaggressione alta scende al 10,8%, il dato più basso di tutto il campionato dopo quello del Lecce (9,7%), ma inferiore a quello dello Spezia (11,2%). Il momento di difficoltà di Allegri emerge poi da altri dati: la Juve è prima per espulsioni (3), seconda tra le grandi per numero di falli (a 89, dietro i 95 dell'Atalanta) e - sempre tra le big - ultima per numero di tiri (80). Su quest'ultimo dato, il bilancio a livello europeo è molto simile a quello del Wolverhampton in Premier League (78) e dell'Angers in Ligue 1 (79).

Ulteriori statistiche raccontano invece risultati molto diversi tra numeri e situazione in classifica. È il caso per esempio della Fiorentina, prima nel possesso palla (61%), seconda per passaggi riusciti (87%) e quinta nei tiri (101), ma solo decima in graduatoria. La Roma si mantiene invece su dati medi per possesso palla, passaggi e riaggressioni, ma in classifica rimane in scia alla vetta anche dopo il ko con l'Atalanta. I giallorossi si confermano inoltre tra le squadre più corrette del campionato, con 67 falli complessivi (terzo dato in assoluto) e il numero più basso di ammonizioni.

