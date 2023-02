Serie A: Juventus-Fiorentina 1-0

TORINO, 12 FEB - La Juventus batte Fiorentina 1-0 allo Stadium in un incontro della 22/a giornata di serie A e si porta a 29 punti in classifica, insieme con Monza e Bologna. E' la seconda vittoria di fila per i bianconeri, frutto di una rete di Rabiot al 34'. Due le reti annullate per fuorigioco nella ripresa: il possibile 2-0 di Vlahovic e il possibile pareggio di Castrovilli nel finale. I Viola in campionato non vincono dal 7 gennaio e sono 14/i con 24 punti

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA