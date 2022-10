Servizi: S&P, nuovo calo attività terziaria italiana

Roma, 5 ott. Gli ultimi dati Pmi di S&P Global, raccolti nell'indagine di settembre, indicano una contrazione del settore terziario italiano. L'attività economica ha registrato il secondo calo in tre mesi, con un'ulteriore riduzione del flusso dei nuovi ordini attribuito all'indebolimento della domanda per l'impennata dei costi, all'incertezza politica e ai timori sul futuro economico.

Pubblicità

Allo stesso tempo, le pressioni inflazionistiche sono aumentate. Il tasso di inflazione dei costi è accelerato per la prima volta da marzo, mentre quello delle tariffe applicate ai clienti dal settore dei servizi ha segnato il record di serie.

L'Indice destagionalizzato S&P Global Pmi dell'Attività Terziaria in Italia è sceso a settembre al di sotto della soglia di non cambiamento di 50.0, posizionandosi su 48.8, in calo rispetto a 50.5 di agosto. Ciò segna la seconda contrazione della produzione terziaria negli ultimi tre mesi, concludendo con la prestazione trimestrale più debole dall'inizio del 2021.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA