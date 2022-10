Roma, 16 ott. "Il 16 settembre 1943 le truppe nazifasciste rastrellarono dal ghetto di Roma oltre 1000 persone, tra cui più di 200 bambini, per deportarle nel campo di concentramento di Auschwitz. Tornarono in 16. Mantenere sempre viva la Memoria di quell'orrore perché non torni mai più”. Così Laura Boldrini del Pd.

