Shoah: Marti (Lega), 'memoria è declinare in termini di libertà e uguaglianza'

Roma, 26 gen. “La legge approvata all'unanimità qualche giorno fa e così fortemente voluta dalla collega Pirovano - il primo atto su cui si è pronunciata la commissione che ho l'onore di presiedere - è un testo emendato per ottenere più risorse e permettere al maggior numero possibile di studenti di compiere un viaggio della memoria. Una esperienza forte, cui gli studenti devono essere adeguatamente preparati affinché possano trarne un vero insegnamento, per non reiterare, in qualsiasi forma, il dramma che ha contraddistinto il secolo scorso". Così il presidente della Commissione Cultura al Senato, Roberto Marti, pronunciate questa mattina in Aula per la celebrazione del Giorno della Memoria, che coglie l'occasione per ringraziare la senatrice Segre.

Pubblicità

"Memoria significa non solo prendere ulteriore coscienza su ciò che avviene nel mondo tutt'oggi, ma anche farne tesoro e declinare la comunità in termini di libertà, di uguaglianza e di rispetto dei diritti fondamentali. Da qui l'importanza dello studio della storia, la necessità nelle nostre scuole di una didattica della memoria e di una nuova didattica della Shoah affinché si costruisca, sin dalle aule scolastiche, una coscienza civile che sia condivisa e duratura, in cui tutti devono riconoscersi, e che determini la formazione di cittadini consapevoli, che si sentano parte di uno stesso destino”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA