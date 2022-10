Roma, 16 ott. "Il rastrellamento del ghetto di Roma sarà sempre una pagina buia e incancellabile della nostra storia. Oltre al nostro ricordo e alla nostra solidarietà alla Comunità Ebraica, dobbiamo garantire l'impegno affinché certi orrori non si ripetano. L'antisemitismo non dev'essere mai sottovalutato o - peggio - tollerato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in una nota, ricordando il 16 ottobre 1943.

