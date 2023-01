Roma, 25 gen. - "Arianna Fontana con un'altra nazione per Milano-Cortina? Sono in contatto con lei e ci vedremo presto. Non mi ha parlato di questa prospettiva ma farò di tutto perché questo non avvenga". Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione della Corsa del Ricordo, in merito allo strappo tra la Fontana, campionessa olimpica di short track con la Fisg.

