Si spacciava per guaritore ed estorceva soldi, condannato

MUSSOMELI, 31 GEN - Dovrà scontare 12 anni di carcere un uomo di Alessandria della Rocca (Arigento), Carmelo Padovano, 44 anni, condannato in via definitiva anche al pagamento di una multa di 9 mila euro e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i reati di estorsione, truffa e violenza sessuale. L'uomo, che si spacciava per occultista e guaritore, è stato arrestato dai carabinieri della caserma di Mussomeli in esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Le indagini, e la successiva vicenda processuale, erano scaturite dall'arresto in flagranza di Padovano, il 22 novembre 2018. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe estorto dei soldi a una donna di Mussomeli minacciandola di pubblicare foto e video che ritraevano lo stesso Padovano in atteggiamenti intimi con il padre di lei. Le indagini, hanno consentito, secondo gli investigatori, di scoprire una serie di reati come estorsioni, truffe e violenze sessuali compiute da Padovano, per i giudici, nei territori di Raffadali, Caltabellotta, Petina, Ribera, Galati Mamertino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori Padovano, frequentando parrocchie e gruppi di preghiera, era riuscito ad allacciare rapporti con alcuni componenti delle comunità religiose. Questi ultimi erano stati poi minacciati della pubblicazione di foto e video che li ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Le vittime in alcuni casi venivano truffate da Padovano, con la complicità dei suoi genitori Angela Longo e Vincenzo Padovano, anche loro condannati in via definitiva. Sfruttando la sua fama di occultista e guaritore, e generando nelle vittime la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli che avrebbe potuto risolvere soltanto lui con preghiere e rituali, si faceva consegnare somme di denaro.

