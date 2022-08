Roma, 14 ago. "Sono personalmente grato a Gaetano Armao per aver accettato di cimentarsi nella sfida per la presidenza della Regione Siciiana con la nostra lista unica. La Sicilia ha bisogno di competenza, concretezza e affidabilità. Per questa ragione sono convinto che Gaetano farà un gran lavoro". Lo afferma Carlo Calenda, leader del Terzo Polo.

