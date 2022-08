Sicilia: Di Maio, 'se Conte si autoisola non potrà mai governare'

Roma, 22 ago. "Facendo queste scelte che tendono all'autoisolamento, quando Conte promette qualcosa come farà a realizzarla visto che tende sempre ad autoisolarsi, a non voler mettersi mai insieme agli altri e quindi sostanzialmente a non poter governare? Le promesse sono già promesse, se poi partono dal presupposto che si vuole stare da soli diventa veramente un dibattito su quanto possa valere la sua parola". Lo ha affermato Luigi Di Maio, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

