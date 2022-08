Roma, 22 ago. "In Sicilia il Movimento 5 stelle corre da solo. Il nostro candidato alla presidenza è Nuccio Di Paola. Coerenza, determinazione, legalità, ambiente, lavoro, speranza. Ecco le parole chiave per garantire il rilancio dell'Isola. Perché per noi vengono prima le persone". Lo scrive su Twitter la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.

