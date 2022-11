Roma, 3 nov. "Non potendo realizzare le promesse della campagna elettorale, si tirano fuori vecchi arnesi come 'legge e ordine'. La norma sul rave se uno la legge non c'è scritto rave, c'è scritto tutt'altro e quindi è abbastanza imbarazzante che si racconti una cosa che non emerge dalla norma". Così Pier Luigi Bersani in un'intervista a Stasera Italia su Rete4.

