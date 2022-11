Roma, 3 nov. "Ma se sono rave illegali, non sono già illegali? E se sono illegali non si può semplicemente sgomberarli? Ufficio complicazioni pratiche semplici". Così Carlo Calenda su twitter rilanciando un post che sta spopolando in rete su un emendamento del governo al dl rave.

