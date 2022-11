Sicurezza: Centinaio, 'norma rave per me ok così, se per costituzionalisti errori si modificherà'

Roma, 4 nov. Ritirare il decreto sui rave? "Per quale motivo? E' un decreto e come tale quando arriverà in Parlamento se ci saranno degli errori lo si modificherà, ora però perché dovrebbe esser ritirato?". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Gian Marco Centinaio, senatore leghista, vicepresidente del Senato ed ex ministro delle Politiche Agricole. Che errori ci sono attualmente? "Secondo me non ce ne sono ma non sono un costituzionalista. Ho invece sentito che ci sono alcuni costituzionalisti che dicono che gli errori ci sono e se così sarà lo si modificherà”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA