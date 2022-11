Sicurezza: Fratoianni, 'destra preoccupante, dl rave va ritirato'

Roma, 2 nov. "Penso che riunire il primo consiglio dei ministri per fare come prima cosa una norma contro i rave, ma che per come è scritta rischia di essere applicata a ben altro, è davvero preoccupante". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni de La7 nel corso di Tagadà.

Pubblicità

“Una norma vaga, su cui - prosegue il leader di SI - il ministro dell'interno, che ricordo è lo stesso che quando era prefetto di Roma non ha impedito la devastazione della sede della Cgil, ha cercato di spiegare che per carità non verrà applicata a nessun altro caso. Ma è del tutto evidente che questa sua affermazione non significa nulla: perchè quella norma è scritta in quel modo, un modo che rende possibile la sua applicazione anche in situazioni diverse dai rave".

“Io penso anche - conclude Fratoianni - che questo modo di agire del governo di destra sia grave, sia sbagliato, sia pericoloso. Quella norma va ritirata. Punto”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA