Sicurezza: Magi (+Europa), 'bene Pdl della Cucchi, alla Camera c'è nostra proposta analoga'

Roma, 4 nov "Bene la proposta di legge depositata in Senato da Ilaria Cucchi sui numeri identificativi per gli agenti in servizio di ordine pubblico. Proprio ieri con +Europa abbiamo presentato alla Camera una analoga proposta, contenuta nel nostro pacchetto diritti”. Lo afferma il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi.

Pubblicità

“Quello del numero identificativo per il personale delle forze dell'ordine è una misura necessaria per garantire sia i cittadini che gli agenti stessi. Il fatto che le forze di opposizione convergano su misure di questo tipo - sottolinea Magi - è un segnale importante per quella parte di Italia che vuole rafforzare le garanzie e i diritti nel nostro Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA