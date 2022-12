Silvia Nasuti: “Dal successo di Jasmin Hilary Malafarina, Miss Baby Mondo, è nata la Jasmin's Cinema Moda and Dance”

L'Associazione, con sede a Reggio Calabria, lavora nel settore bellezza, moda, arte, cinema, teatro, danza e canto. Si occupa di promuovere nuovi talenti emergenti in tutta Italia.

Reggio Calabria, 20 dicembre 2022. Sulle passerelle dall'età di soli due anni e mezzo in un defilé di moda, Jasmin Hilary Malafarina è già una piccola modella professionista che ama anche ballare e recitare. Coinvolta da subito in alcuni concorsi nazionali prestigiosi, a 7 anni le è stata conferita la fascia di Miss Baby Mondo. Da un anno è la madrina della nuova Associazione Jasmin's Cinema Moda And Dance di Reggio Calabria, agenzia di consulenza e promozione artistica ispirata proprio dal suo nome. È stata ideata con l'obiettivo di realizzare i sogni di tutti quei bimbi che vogliono affermarsi nel campo dell'alta moda e non solo.

“Nell'Associazione promuoviamo anche i talenti emergenti nel cinema, nel canto e nella danza - spiega Silvia Nasuti, presidente dell'Associazione AsD Jasmin's Cinema e Moda, con un'esperienza pluriennale nel settore - Ogni mese organizziamo eventi in tutta Italia e non solo per dare visibilità completa ai nostri iscritti, oltre a progetti, corsi di formazione con prefessionisti ed esperti, meeting shooting, book fotografici e tanto altro per la crescita reale nel settore. Scegliamo location di alto livello con staff professionale e la collaborazione di tv nazionali. A breve avremo due eventi: il 15 gennaio un defilé di moda al centro commerciale Porto degli Ulivi di Gioia Tauro di Miss e Mister di tutte le età. E in particolare dall'8 al 12 febbraio saremo per il terzo anno a Sanremo Moda And Talent (canto danza e cinema) per portare i nostri talenti durante il Festival. Sanremo non è solo una gara canora, come si può pensare, ma anche tanti eventi collaterali. In quel periodo, infatti, si crea una vetrina molto importante sia con televisioni nazionali che con personalità di alto livello in questi settori”.

L'Associazione Jasmin's Cinema Moda and Dance cura personalmente concorsi nazionali e internazionali a marchi registrati: Miss e Mister Baby Mondo Italia e Model's of the Year rivolto a tutte le fasce di età, dai bambini agli adulti. Ha già realizzato due cortometraggi e diversi spot pubblicitari. Partecipa inoltre a concorsi a livelli nazionali e internazionali, tra questi l'Eurovision Moda and Talent grazie al quale molti dei suoi iscritti sono stati premiati raggiungendo l'obiettivo prefissato. “Jasmin Hilary Malafarina è nella nostra agenzia ed è un esempio per tanti bambini, ma anche adolescenti che desiderano mostrare le loro capacità - sottolinea Silvia Nasuti -. È una fascia d'età non sempre sufficientemente attenzionata nei settori cinema, moda, danza e anche canto. Investiamo molto in tutti i nostri iscritti per farli emergere, dalle più piccole categorie fino agli adulti, non escludendo nessuno. Promuoviamo anche la categoria curvy e quella ‘special' con bambini diversamente abili per dare loro la possibilità di scendere in passerella o di mostrare il proprio talento”.

Sono tanti i talenti da tutta Italia che i professionisti operanti nell'agenzia hanno scoperto negli anni e hanno fatto crescere artisticamente e professionalmente, curando ciascuno in base alle proprie potenzialità e con progetti personalizzati. Insieme a Silvia Nasuti è guidata dal vicepresidente Antonino Macheda e le socie Concetta e Maria Luisa Scafaria. Attualmente la Jasmin's Cinema Moda and Dance è in cerca di agenti sul territorio nazionale per promuovere nuovi talenti emergenti nei settori della bellezza, moda, arte, cinema teatro, danza e canto.

