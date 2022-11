Sindaco De Pascale, 'Ora! grande occasione per accogliere idee e progetti'

Ravenna, 21 nov. “Una grande occasione per accogliere idee e progetti che vengono da fuori e una grande occasione per metterle in rete con le piccole medie imprese del territorio perchè le grandi progettualità hanno un senso se lasciano un segno profondo nel territorio e producono innovazione diffusa”. A dirlo è stato il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, in occasione della presentazione della nuova piattaforma Ora!. Ravenna è al centro in questi anni di tanti progetti a livello energetico tra cui il parco eolico che ha avuto le autorizzazioni per la concessione dell'area, e ora aspetta la procedura per il via. “Abbiamo chiesto al governo di utilizzare la stessa procedura usata per il rigassificatore, ovvero in 120 giorni tutte le autorizzazioni pronte, ma al momento non abbiamo ancora risposte. Logicamente – prosegue il sindaco – se si dovesse andare alla procedura ordinaria i tempi si allungherebbero moltissimo”.

