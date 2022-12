Sinisa Mihajlovic, la tripletta su punizione - Video

Sinisa Mihajlovic e le punizioni. Da calciatore, il serbo è stato uno dei più grandi specialisti di calci piazzati della sua epoca e, senza esagerare, del calcio moderno. Il sinistro di Mihajlovic è stato per anni una sentenza in Serie A. Una frustata che lasciava di sasso i portieri. Nei ricordi degli appassionati conserva un posto speciale l'exploit che Mihajlovic, con la maglia della Lazio, ha compiuto nella stagione 1998-1999 contro la 'sua' Sampdoria. Vittoria dei biancocelesti per 5-2 e tripletta del serbo. Ovviamente, con 3 punizioni, come documenta il video del servizio Rai che continua a collezionare visualizzazioni su YouTube.

