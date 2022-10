Siria: almeno 100 'militanti radicali' uccisi in attacco russo

Damasco, 17 ott. Le forze aeree russe hanno ucciso almeno 100 "militanti radicali" in un campo di addestramento in Siria. Lo ha reso noto il maggiore generale Oleg Yegorov, vice capo del Centro per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria. "Al fine di contrastare le organizzazioni terroristiche internazionali - ha affermato, ripreso dall'agenzia russa Interfax - le forze dell'aeronautica russa hanno effettuato attacchi aerei contro un campo di addestramento di militanti a nord-est dell'insediamento di Katma e contro un posto di comando a ovest dell'insediamento di Azaz".

Secondo Yegorov, "sono stati uccisi fino a 100 militanti radicali e colpiti un posto di comando, magazzini con armi, munizioni e materiale, il quartier generale del campo, e fino a 15 veicoli con mitragliatrici pesanti". Il generale ha anche affermato che l'esercito russo, insieme alle forze armate siriane, ha eliminato i militanti dell'Isis coinvolti in un attacco terroristico nella provincia di Damasco.

