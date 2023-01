Skeleton: Mondiali, Bagnis 2° dopo le prime due manches

St. Moritz, 26 gen. - Strepitosa prima giornata per l'Italia nei Mondiali di skeleton in corso di svolgimento St. Moritz, in Austria, dove sono andate in scena le prime due manches della gara maschile, nella quale Amedeo Bagnis occupa la seconda posizione, staccato di 1″13 dal britannnico Matt Weston (2'13″96), che ha realizzato i migliori tempi in entrambe le occasioni. Bagnis ha mostrato grandi doti di guida, che hanno sopperito all'undicesimo tempo di spinta, realizzato sia nella prima che nella seconda discesa. Terzo posto parziale per l'altro britannico Marcus Wyatt a 1″30, molto bene è andato anche Mattia Gaspari. L'ampezzano occupa la settima posizione parziale con un ritardo di 1″80 dalla vetta, mezzo secondo dalla zona podio. “Finora è la miglior gara di sempre della nostra squadra – ha dichiarato il diretto tecnico Maurizio Oioli -. Aspettiamo con serenità le due manches decisive di venerdì. Tutto il lavoro fatto fino ad oggi sta dando i suoi frutti, dobbiamo solamente abituarci a rimanere a questi livelli”. Alle ore 15.30 sono previste le prime due manches femminili, venerdì 27 gennaio si assegnano le medaglie con terza e quarta manche maschile alle ore 09.00 e terza e quarta manche femminile alle ore 13.30, con diretta streaming su www.ibsf.org.

