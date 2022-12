Slittino: Cdm, poker austriaco nel singolo maschile a Igls e Fischnaller 5°

Igls, 4 dic. - L'Austria sfrutta al meglio il fattore casalingo e manipola la classifica finale del singolo maschile sulla pista di Igls, con quattro atleti ai primi quattro posti e il solo Dominik Fischnaller in grado di lottare quasi alla pari con il Wunterteam. Sul gradino più alto del podio è salito Nico Gleirscher con il tempo di 1'39″283, che ha preceduto Wolfgang Kindl di 44 millesimi, Jonas Muller di 95 centesimi e il fratello David Gleirscher a 216 millesimi. Fischnaller si è ben difeso con il quinto posto 235 millesimi, mentre il resto della concorrenza è rimasto ben staccato, con Felix Loch addirittura ribaltato nei pressi dell'arrivo e solo quindicesimo.

Nella top ten si è piazzato invece il bravo Leon Felderer, il quale ha dato sicuri segnali di crescita con un positivo nono posto a 747 millesimi. Più attardati Alex Gufler al ventesimo posto con un ritardo di 1″469 e Lukas Gulfer ventiduesimo a 1″754. Adesso il circuito si trasferisce nel continente americano per le tappe in successione di Whistler (Can) e Park City (Usa) prima della pausa natalizia.

