SNAI – Albania-Italia: Azzurri favoriti nell'amichevole di Tirana. Il «2» a 1,45, il successo della squadra di Reja a 7,00

(Milano, 15 novembre 2022) - Mentre le altre nazionali si preparano al Mondiale, la nostra affronta due test, il primo dei quali mercoledì sera contro gli albanesi. Quote a favore di Mancini, in lavagna si prospetta una partita da Under

Pubblicità

Milano, 15 novembre 2022 – Mentre le 32 nazionali qualificate si preparano per il Mondiale in Qatar, l'Italia delusa per la seconda assenza di fila dopo quella di Russia 2018 prova a guardare al futuro. In programma, per gli Azzurri di Mancini, un doppio test amichevole: si comincia mercoledì sera a Tirana contro l'Albania, poi domenica sera a Vienna si replica contro l'Austria. Le quote Snai sono tutte a favore dell'Italia: il «2» all'Arena Kombetare, dove nel maggio scorso la Roma trionfò nella finale di Conference League, si gioca a 1,45, con il pareggio a 4 e la vittoria dell'Albania – guidata dall'italiano Edy Reja – a 7,50. Proseguono, soprattutto in attacco, gli esperimenti del commissario tecnico azzurro, alla ricerca del numero 9 che possa rappresentare il futuro della Nazionale: anche per questo, l'Under a 1,70 si fa preferire all'Over a 2,05, mentre il No Goal a 1,57 parte in netto vantaggio sul Goal a 2,20.

Precedenti - Italia e Albania si sono affrontate tre volte: gli ultimi due precedenti si riferiscono al girone di qualificazione al Mondiale del 2018, con l'Italia che vinse sia a Palermo (2-0) che a Scutari (1-0, stesso risultato dell'amichevole nel novembre del 2014 a Genova). Un altro 2-0 per l'Italia vale 6 volte la posta; il successo di misura con un solo gol segnato, invece, paga 5,50.

Ufficio stampa Snaitech

Cell: 348.4963434

Sensitivity: Internal

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA