SNAI – Austria-Italia: il bis della Nazionale di Mancini a 2,00. Un altro gol di Grifo a 3,50, il primo di Pafundi a 4,50

(Milano, 18 novembre 2022) - Dopo il successo di mercoledì a Tirana contro l'Albania, gli Azzurri tornano in campo domenica sera a Vienna per il secondo test amichevole: il pareggio si gioca a 3,20, il successo degli austriaci a 3,70

Pubblicità

Milano, 18 novembre 2022 – Dopo la vittoria di mercoledì in Albania, la Nazionale tornerà in campo domenica sera a Vienna nella seconda amichevole di questa finestra che coincide con l'inizio del Mondiale. Contro l'Austria, la squadra di Roberto Mancini punta al bis, quantomeno per chiudere con il sorriso un 2022 amaro per l'assenza in Qatar. Le quote Snai piazzano a 2 la vittoria dell'Italia, con il pareggio a 3,20 e il successo degli austriaci a 3,70. Nonostante l'1-3 di due giorni fa a Tirana, l'Under a 1,65 si fa preferire all'Over a 2,10, mentre il Goal a 1,85 e il No Goal a 1,83 sono in sostanziale equilibrio. L'ultimo precedente tra le due squadre risale agli ottavi di finale dell'Europeo vinto dall'Italia lo scorso anno: finì 2-1 per gli Azzurri dopo i tempi supplementari, lo stesso risultato a favore dell'Italia – 1-2, stavolta nei 90 minuti – si gioca a 9, mentre lo 0-0 con cui si chiusero i 90' regolamentari a Wembley vale 8,25. Il secondo 1-3 di fila, infine, è a 18.

Marcatori - Il grande protagonista della vittoria in Albania, con una doppietta, è stato Vincenzo Grifo: un altro gol dell'attaccante del Friburgo si posiziona in lavagna a 3,50, al pari di quelli di Pinamonti, Raspadori e dell'austriaco del Bologna Marko Arnautovic. Enorme, invece, la curiosità per il 16enne Simone Pafundi, talento dell'Udinese che Mancini ha fatto esordire a Tirana: il primo gol in azzurro del classe 2006, che arriverebbe alla seconda presenza, paga 4,50.

Ufficio stampa Snaitech

Cell: 348.4963434

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA