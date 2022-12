SNAI – Mondiale: Francia-Marocco, quote colorate di Bleus. Mbappé in finale nei 90' a 1,55, l'impresa di Regragui a 7,25

Mercoledì la seconda semifinale in Qatar: la lavagna pende dalla parte della squadra di Deschamps, che affronta la grande sorpresa del torneo. Per il passaggio del turno comprendendo anche supplementari e rigori si scende a 1,25 e 4,00

Milano, 13 dicembre 2022 – Da una parte i campioni del mondo e favoriti per il bis, dall'altra la grande sorpresa del torneo. La seconda semifinale tra Francia e Marocco, in programma mercoledì sera in Qatar, è quella più sbilanciata tra le due. Dopo le grandi imprese contro Spagna e Portogallo, la nazionale guidata da Regragui si trova di fronte l'ostacolo più duro, e le quote Snai non sembrano lasciare speranze al Marocco. L'«1» della Francia già nei 90 minuti regolamentari si gioca a 1,55, con il pareggio a 4,00 e il «2» a 7,25. Considerando il passaggio del turno, che comprende anche supplementari e rigori, le quote si abbassano a 1,25 per la Francia e a 4,00 per il Marocco. Le previsioni sono quelle di una partita con pochi gol: Under a 1,60 e No Goal a 1,57 opposti all'Over a 2,15 e al Goal a 2,25.

Oltre i 90' - Se la partita dovesse allungarsi ai tempi supplementari, la Francia sarebbe ovviamente ancora favorita: Bleus ok ai supplementari a 7,75, Marocco a 20, mentre in caso di epilogo ai rigori la squadra di Deschamps sarebbe comunque in vantaggio ma con un margine minore (9,75, contro i 12 per il Marocco).

Marcatori - La lavagna sui probabili marcatori è colorata di blu: in cima ci sono quasi soltanto giocatori della Francia, con Mbappé – grande favorito per il titolo di capocannoniere – a segno a 2,35, seguito da Giroud a 2,75, da Griezmann a 3,75 e dalla coppia Kolo Muani-Thuram a 4,00. Poi ancora Dembélé a 4,50 e Coman a 5,00, con En-Nesyri primo marocchino a 6,00 seguito da Ziyech a 6,50.

