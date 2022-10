SNAI – MotoGP: in Malesia il primo match point per Bagnaia “Pecco” favorito a 3,50, Quartararo quinto a 7,50: sarà festa?

Venissero confermate le previsioni delle quote, a Sepang un italiano tornerebbe a laurearsi campione del mondo della MotoGp a distanza di 13 anni dal successo di Valentino Rossi. Con il primo posto del torinese e il quarto (o peggio) del francese, il titolo sarebbe aritmetico

Milano, 21 ottobre 2022 – Quella di domenica, sul circuito di Sepang, potrebbe essere una giornata storica per il motociclismo italiano. A distanza di 13 anni dal trionfo di Valentino Rossi, un pilota azzurro potrebbe tornare sul tetto del mondo nella classe MotoGP. Francesco Bagnaia, dopo una grandissima rimonta, è a un passo dal titolo: vincendo il Gp di Malesia e con un contemporaneo quarto posto (o peggior piazzamento) di Fabio Quartararo, il torinese sarebbe aritmeticamente campione senza attendere l'ultima gara in programma il 6 novembre a Valencia. E, almeno a guardare le quote Snai, sarà titolo: Bagnaia, a +14 su Quartararo, domina a 3,50, con Marc Marquez a 5,50 e Jack Miller a 6,50 in compagnia dell'altro italiano Enea Bastianini a 6,50. Quartararo, campione uscente ma che nella seconda parte della stagione è crollato a livello di risultati (e quindi di punti), è a 7,50.

Pole position - Bagnaia è avanti anche nelle quote per la pole position, sempre a 3,50; nella lavagna delle qualifiche, seguono Miller e Marquez a 5,50 e un'altra coppia formata da Martin e Quartararo a 7,50.

Titolo mondiale - Anche le quote antepost per il successo finale non lasciano più spazio a interpretazioni: Bagnaia monopolizza la lavagna a 1,12, con Quartararo a 5,50. Il traguardo, per Pecco e per la sua Ducati, non è mai stato così vicino.

