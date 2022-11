SNAI – NextGen Atp Finals: Musetti infiamma Milano. Lorenzo campione a 2,50, Passaro e Arnaldi outsider

All'Allianz Cloud si affrontano gli otto migliori giovani al mondo tra quelli non qualificati per le Atp Finals della prossima settimana a Torino: il 20enne di Carrara, reduce dai quarti a Parigi-Bercy, parte davanti a tutti nelle antepost

Milano, 8 novembre 2022 – A Milano scocca l'ora di Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara, reduce dai quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, è pronto a infiammare l'Allianz Cloud, che ospita le NextGen Atp Finals, torneo tra i migliori otto giovani al mondo che fa da apripista alle Atp Finals in programma la prossima settimana a Torino. Non ci saranno Carlos Alcaraz (out anche a Torino), Jannik Sinner e il fresco re di Parigi Holger Rune: Musetti, invece, c'è e su Snai parte favorito per la vittoria finale a 2,50, seguito dal britannico Jack Draper (3,50) e dal nippo-americano Brandon Nakashima (3,75). Più staccati gli altri, compresi i due italiani che completano il tabellone: il trionfo di Francesco Passaro si gioca a 33, quello di Matteo Arnaldi a 50.

Gironi - Tutto in discesa, almeno nelle quote, l'esordio di Musetti contro il taiwanese Tseng Chun-hsin: la vittoria dell'azzurro vola a 1,15. Negli altri match della giornata inaugurale, il successo di Passaro contro Lehecka paga 2,65, quello di Arnaldi contro Nakashima a 4,50. Lorenzo guida la lavagna per la vittoria del Gruppo Rosso (1,72), con Draper a 2,50, Stricker a 5,50 e Tseng a 15. Nel Gruppo Verde, Nakashima in pole a 1,57, con Lehecka a 2,85, Passaro a 8,50 e Arnaldi a 12.

