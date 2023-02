SNAI – Sei Nazioni: Italia, è dura evitare l'ultimo posto.Domenica l'impresa con la Francia all'Olimpico vale 10

Al via il torneo che vede impegnate anche Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. La Nazionale di Kieran Crowley inizia il suo percorso contro i Bleus campioni in carica e secondi favoriti per la vittoria finale a 2,85 dietro gli irlandesi. Azzurri in fondo a 1,16

Milano, 2 febbraio 2023 – Il Sei Nazioni dell'Italia inizia in salita: domenica allo stadio Olimpico di Roma la Nazionale allenata da Kieran Crowley affronta la Francia campione in carica e le quote Snai non potrebbero che essere a favore dei Bleus. Il successo francese nella gara inaugurale del torneo è praticamente ingiocabile (1,03), con la vittoria dell'Italia a 10 e il pareggio – risultato rarissimo nel rugby – a 35. Inserendo nella scommessa l'handicap 20.5 (comunque ampio visto il divario tecnico tra le due squadre), la vittoria della Francia scende a 1,77, con l'Italia a 1,88.

Antepost - Gli Azzurri, che battendo il Galles nell'ultima giornata del Sei Nazioni 2022 hanno interrotto una serie di 36 sconfitte consecutive, restano comunque i maggiori indiziati a chiudere all'ultimo posto: il cucchiaio di legno vale solo 1,16 (con la Scozia a 8,50 e il Galles a 9,00 entrambe lontanissime). Di contro, nella lavagna per la squadra vincitrice del Sei Nazioni, l'Italia chiude il gruppo a 200: Irlanda favorita a 2,30, poi Francia (2,85), Inghilterra (5,00), Galles (12) e Scozia (20). Irlanda che a 4,00 è anche la squadra favorita per il Grande Slam, ovvero la vittoria del torneo con cinque successi su cinque: a 1,90, però, si gioca la possibilità che nessuno riesca a fare l'en plein.

